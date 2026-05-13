23:04, 13 мая 2026

Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Формирование иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) фактически прекратило свое существование, оставшиеся на Украине бойцы распределены по другим подразделениям. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Незаконное вооруженное формирование иностранных наемников "Грузинский национальный легион" прекратило свое существование, а все сборы, которые осуществляет его главарь Мамука Мамулашвили, идут на личное обогащение данного гражданина», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Украина перешла на привлечение наемников для своих вооруженных сил из небогатых стран.

До того 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.

