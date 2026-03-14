00:44, 14 марта 2026

Наемник ВСУ рассказал о вербовке через TikTok

Пленный наемник ВСУ из Колумбии заявил о вербовке через TikTok
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

25-летний колумбийский наемник, вставший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попавший в плен, рассказал, что оказался завербован через рекламу в соцсети TikTok. Его слова приводит телеканал RT.

«Я работал с алюминием и стеклом, зарабатывал очень мало, моей семье нужны были деньги», — заявил иностранец, добавив, что наткнулся на объявление о том, что Украина предоставляет бесплатные авиабилеты для поездки из Колумбии.

По его словам, после контакта с организаторами поездки он подписал контракт, по которому ему обещали платить от семи до 12 миллионов колумбийских песо (около 1,8–3 тысяч долларов) в зависимости от должности и времени службы. «С того момента, как я туда попал, и до сегодняшнего дня я не получил от Украины никаких выплат», — отметил Анхель Арнульфо Годой Луна.

Как сказал наемник, он летел с пересадками в Панаме и Турции. Затем группа прибыла в Кишинев, где у них забрали паспорта и на автобусе перевезли на Украину. Он утверждает, что процесс обучения длился ориентировочно семь дней, после его и других иностранцев отправили на фронт. Их убедили в том, что миссия продлится всего 10-15 дней, однако только на одной позиции они находились более 40 дней.

Ранее стало известно, что колумбийцы вербуют сограждан для отправки в украинскую армию. При этом в официальных документах прописывается, что иностранцев отправляют якобы для участия в стройке.

