Колумбийцы вербуют сограждан для отправки в ВСУ

Колумбийцы вербуют сограждан для отправки в Вооруженные силы Украины (ВСУ). О схеме по набору граждан Колумбии для участия в боевых действиях на стороне Украины рассказал ТАСС пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.

«Со мной связался человек по имени Хесус, пригласил работать на Украину, позвал туда воевать. Хесус тоже гражданин Колумбии», — сообщил наемник.

Вербовщик оформил полный пакет документов для выезда на Украину, включая ходатайство главы военно-гражданской администрации Запорожья Ивана Федорова. В документе указывалось, что колумбийцы едут якобы для участия в стройке.

Маршрут пролегал через Панаму и Польшу, где группу встречал Хесус и переправлял на Украину. В списке ходатайства числятся 15 граждан Колумбии.

Ранее колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в украинской армии. По его словам, его товарищам озвучивают нелицеприятные слова. «Говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал попавший в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос.