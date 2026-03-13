Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 13 марта 2026Бывший СССР

Наемник из Колумбии раскрыл схему отправки сограждан в ВСУ

Колумбийцы вербуют сограждан для отправки в ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Колумбийцы вербуют сограждан для отправки в Вооруженные силы Украины (ВСУ). О схеме по набору граждан Колумбии для участия в боевых действиях на стороне Украины рассказал ТАСС пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.

«Со мной связался человек по имени Хесус, пригласил работать на Украину, позвал туда воевать. Хесус тоже гражданин Колумбии», — сообщил наемник.

Вербовщик оформил полный пакет документов для выезда на Украину, включая ходатайство главы военно-гражданской администрации Запорожья Ивана Федорова. В документе указывалось, что колумбийцы едут якобы для участия в стройке.

Маршрут пролегал через Панаму и Польшу, где группу встречал Хесус и переправлял на Украину. В списке ходатайства числятся 15 граждан Колумбии.

Ранее колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в украинской армии. По его словам, его товарищам озвучивают нелицеприятные слова. «Говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал попавший в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций США против российской нефти дала результат

    Иран сообщил об ударах по целям в Иордании, Бахрейне и Израиле

    Россиянин получил 18 лет колонии за зарисовки в Крыму

    Поездка к дочери неожиданно принесла мужчине 32,6 миллиона рублей

    Победа «Реала» над «Манчестер Сити» лишила россиянина 3,2 миллиона рублей

    НАТО отозвало технику с учений близ границ России

    Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

    Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

    Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

    Наемник из Колумбии раскрыл схему отправки сограждан в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok