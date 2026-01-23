Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 23 января 2026Бывший СССР

Колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в ВСУ

Наемник ВСУ из Колумбии пожаловался на оскорбительное отношение от сослуживцев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Попавший в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос рассказал об оскорбительном поведении со стороны украинских сослуживцев. Его слова передает ТАСС.

«С тобой плохо обращаются, говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал наемник.

По его словам, он несколько дней на позиции находился без еды и воды, поскольку не было доступа к связи.

Ранее Рамос призвал своих сограждан не приезжать на Украину для участия в боевых действиях. По его словам, украинское командование «заменяет украинцев на колумбийцев» в роли «пушечного мяса» на передовой в штурмовых подразделениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok