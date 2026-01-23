Наемник ВСУ из Колумбии пожаловался на оскорбительное отношение от сослуживцев

Попавший в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос рассказал об оскорбительном поведении со стороны украинских сослуживцев. Его слова передает ТАСС.

«С тобой плохо обращаются, говорят всякие гадости вроде "заткнись, слабак", "трус" и тому подобное, а мы должны постоянно отчитываться, иначе нам не пришлют еду и воду», — рассказал наемник.

По его словам, он несколько дней на позиции находился без еды и воды, поскольку не было доступа к связи.

Ранее Рамос призвал своих сограждан не приезжать на Украину для участия в боевых действиях. По его словам, украинское командование «заменяет украинцев на колумбийцев» в роли «пушечного мяса» на передовой в штурмовых подразделениях.