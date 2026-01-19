Реклама

Наемник из Колумбии призвал сограждан не приезжать на Украину

Наемник Рамос: Приехавших на Украину колумбийцев обманут в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Взятый в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан не приезжать в республику для участия в боевых действиях. Его слова передает ТАСС.

«Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют», — рассказал наемник.

По его словам, украинское командование «заменяет украинцев на колумбийцев» в роли «пушечного мяса» на передовой в штурмовых подразделениях.

Ранее пленный солдат ВСУ Николай Полипчук заявил, что хотел бы передать координаты русским бойцам для удара по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

