В МИД раскрыли особенности найма ВСУ иностранных наемников

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 30 марта 2026

Мирошник: Украина набирает наемников из бедных стран
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Родион Мирошник.

Украина перешла на привлечение наемников для своих Вооруженных сил (ВСУ) из небогатых стран. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сейчас акцент сместился на более необеспеченные, более нищие государства, где население просто в поисках заработка соглашается на выполнение вот такой работы», — рассказал дипломат.

По его словам, выходцев из бедных стран обманом привлекают на службу, а сами они не являются профессиональными военными.

Ранее 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предложением об историческом визите

    Тревел-блогер описал село на севере России фразой «люди как будто застряли в XVII веке»

    Найден уникальный смартфон Samsung

    Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

    В США нашли повод для скорого устранения Зеленского Трампом

    Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

    Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

    Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

    Чутье Трампа подвело его в ситуации с Ираном

    Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok