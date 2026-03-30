Мирошник: Украина набирает наемников из бедных стран

Украина перешла на привлечение наемников для своих Вооруженных сил (ВСУ) из небогатых стран. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сейчас акцент сместился на более необеспеченные, более нищие государства, где население просто в поисках заработка соглашается на выполнение вот такой работы», — рассказал дипломат.

По его словам, выходцев из бедных стран обманом привлекают на службу, а сами они не являются профессиональными военными.

Ранее 25-летний колумбийский наемник заявил, что оказался завербован в украинскую армию через ролики в TikTok. Он купился на уловку под предлогом предоставления бесплатных авиабилетов.