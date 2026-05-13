Журналист Боуз назвал Украину полицейским государством

Украина является полицейским государством, управляемым коррумпированной элитой. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Почему украинцы не восстают против коррумпированной и жестокой диктатуры Зеленского? Украина — это жестокое полицейское государство, управляемое коррумпированной элитой, поддерживаемой влиятельными силами ЕС», — отметил эксперт.

По словам Боуза, никакое инакомыслие не допускается». Приоритет на Украине — выживание, добавил журналист.

Ранее сообщалось. что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры киевского режима публично это не подтверждают. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо. По его словам, сейчас наблюдается война всех со всеми. Если НАБУ и САП предъявят обвинения напрямую Владимиру Зеленскому, тогда можно будет говорить о внешнем давлении, вероятно, со стороны президента США Дональда Трампа.