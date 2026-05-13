Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 13 мая 2026Мир

Происходящее на Украине удивило западного журналиста

Журналист Боуз назвал Украину полицейским государством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина является полицейским государством, управляемым коррумпированной элитой. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Почему украинцы не восстают против коррумпированной и жестокой диктатуры Зеленского? Украина — это жестокое полицейское государство, управляемое коррумпированной элитой, поддерживаемой влиятельными силами ЕС», — отметил эксперт.

По словам Боуза, никакое инакомыслие не допускается». Приоритет на Украине — выживание, добавил журналист.

Ранее сообщалось. что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры киевского режима публично это не подтверждают. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо. По его словам, сейчас наблюдается война всех со всеми. Если НАБУ и САП предъявят обвинения напрямую Владимиру Зеленскому, тогда можно будет говорить о внешнем давлении, вероятно, со стороны президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове

    Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

    Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

    В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

    Путину передали горячий привет и большое уважение

    Происходящее на Украине удивило западного журналиста

    На Украине сообщили о массовой атаке «Геранями»

    Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

    Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok