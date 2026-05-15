Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов

Россиянин Кузнецов идет пешком от Казани до Алматы ради дружбы народов

Россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы, Казахстан. Его историей делится KP.RU.

Новый поход Кузнецова начался 9 мая. На данный момент он прошел уже 173 километра, несмотря на изменчивую погоду. Путь пролегает через Набережные Челны, Уфу и далее — к границам Казахстана.

«По дороге останавливают люди и что-то предлагают. Вот недавно кофейком угостили. На шестой день уже пройдено 173 километра, а это — 227 тысяч шагов и 13 выпитых компотов», — поделился подробностями казанец.

На своем пути он также встретил семейную пару — Павла Шабалина и Тамару Погосян. Они тоже поставили перед собой цель преодолеть большое расстояние пешком. Россияне планируют дойти из Москвы во Владивосток.

При этом сам Кузнецов организовал такой поход не просто так, а вложил в него смысл. Как признался россиянин, он мечтает о создании символической концепции, которая бы объединила народы. Путешественник также надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет другой доброволец, такой же решительный, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. Идеальным вариантом развития событий Кузнецов называет их встречу ровно посередине маршрута.

Рукопожатие, а затем каждый снова продолжит свой путь — я в Алматы, а он в Казань. Наша встреча должна стать доброй историей о дружбе, взаимном уважении и открытости. Пожав друг другу руки, мы покажем всему миру, как дружны Россия и Казахстан

Никита Кузнецов путешественник

В соцсетях он уже обратился к жителям Алматы, призвав их откликнуться и поддержать его замысел. До конца маршрута он планирует дойти через три месяца.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году.