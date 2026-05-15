Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:01, 15 мая 2026Моя страна

Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов

Россиянин Кузнецов идет пешком от Казани до Алматы ради дружбы народов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Светлый Казань»

Россиянин Никита Кузнецов, ранее пешком преодолевший расстояние от Казани до Иерусалима, вновь отправился в пешее путешествие. На этот раз конечной точкой его пути станет Алматы, Казахстан. Его историей делится KP.RU.

Новый поход Кузнецова начался 9 мая. На данный момент он прошел уже 173 километра, несмотря на изменчивую погоду. Путь пролегает через Набережные Челны, Уфу и далее — к границам Казахстана.

«По дороге останавливают люди и что-то предлагают. Вот недавно кофейком угостили. На шестой день уже пройдено 173 километра, а это — 227 тысяч шагов и 13 выпитых компотов», — поделился подробностями казанец.

На своем пути он также встретил семейную пару — Павла Шабалина и Тамару Погосян. Они тоже поставили перед собой цель преодолеть большое расстояние пешком. Россияне планируют дойти из Москвы во Владивосток.

При этом сам Кузнецов организовал такой поход не просто так, а вложил в него смысл. Как признался россиянин, он мечтает о создании символической концепции, которая бы объединила народы. Путешественник также надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет другой доброволец, такой же решительный, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. Идеальным вариантом развития событий Кузнецов называет их встречу ровно посередине маршрута.

Рукопожатие, а затем каждый снова продолжит свой путь — я в Алматы, а он в Казань. Наша встреча должна стать доброй историей о дружбе, взаимном уважении и открытости. Пожав друг другу руки, мы покажем всему миру, как дружны Россия и Казахстан

Никита Кузнецовпутешественник

В соцсетях он уже обратился к жителям Алматы, призвав их откликнуться и поддержать его замысел. До конца маршрута он планирует дойти через три месяца.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Получат по полной». В России призвали ответить ударами по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Россиянам пообещали парад кое-чего

    Названо самое выгодное время для отпуска в 2026 году

    Таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой

    В сети обсудили внешность Собчак без макияжа в новом видео

    Россиянин проиграл три миллиона рублей на ставке

    Названы самые травмоопасные для российских туристов страны

    Глава МИД Ирана назвал самую большую проблему переговоров с США

    Вероятность снижения цен на аренду жилья оценили

    Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok