Россиянин проиграл три миллиона рублей на ставке

13:08, 15 мая 2026

Россиянин проиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Валенсии»
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mateo Villalba Sanchez / Getty Images

Клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей, поставив на победу «Валенсии» в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на матч составил 2,34. В случае прохода ставка могла принести россиянину более 7 миллионов рублей, однако этого не случилось.

Встреча завершилась со счетом 1:1. После 36 матчей «Валенсия» набрала 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда отстает от занимающего десятое место «Райо Вальекано» на одно очко.

Ранее россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ. Клиент букмекерской конторы поставил на индивидуальный тотал ПСЖ более двух голов. Матч закончился со счетом 1:1.

