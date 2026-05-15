Глава МИД Ирана назвал самую большую проблему переговоров с США

Аракчи: Самая большая проблема переговоров — противоречивые заявления США

Переговоры Ирана и США затрудняются противоречивыми заявлениями американского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает IRIB.

«Самая большая проблема переговоров — противоречивые сообщения, которые мы получаем от американцев через заявления, интервью и различные позиции», — поделился дипломат.

Аракчи также объяснил позицию Ирана по Ормузскому проливу. По его словам, он открыт для дружественных стран при условии согласования с иранской стороной и закрыт от врагов Исламской Республики.

«Мы не начинали эту войну. Мы просто защищаем себя и считаем, что имеем полное право на законную самооборону», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.