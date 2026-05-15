Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 15 мая 2026Мир

Глава МИД Ирана назвал самую большую проблему переговоров с США

Аракчи: Самая большая проблема переговоров — противоречивые заявления США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Переговоры Ирана и США затрудняются противоречивыми заявлениями американского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает IRIB.

«Самая большая проблема переговоров — противоречивые сообщения, которые мы получаем от американцев через заявления, интервью и различные позиции», — поделился дипломат.

Аракчи также объяснил позицию Ирана по Ормузскому проливу. По его словам, он открыт для дружественных стран при условии согласования с иранской стороной и закрыт от врагов Исламской Республики.

«Мы не начинали эту войну. Мы просто защищаем себя и считаем, что имеем полное право на законную самооборону», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Получат по полной». В России призвали ответить ударами по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Россиянам пообещали парад кое-чего

    Названо самое выгодное время для отпуска в 2026 году

    Таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой

    В сети обсудили внешность Собчак без макияжа в новом видео

    Россиянин проиграл три миллиона рублей на ставке

    Названы самые травмоопасные для российских туристов страны

    Глава МИД Ирана назвал самую большую проблему переговоров с США

    Вероятность снижения цен на аренду жилья оценили

    Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok