11:22, 15 мая 2026Россия

В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия может начать наносить превентивные удары по местам производства беспилотников для Киева в Европе после масштабной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что Европа почти официально стала тыловой территорией для Украины. По его словам, у России уже есть решение об ударе по местам производства дронов в европейских странах, но сроки реализации такой операции определяет военное командование страны.

ВСУ атаковали Рязань в ночь на 15 мая. По информации губернатора региона Павла Малкова, обломки украинских дронов повредили несколько жилых домов — последствия попадания одного из беспилотников в многоэтажку сняли на видео. Жертвами атаки ВСУ стали три человека, еще 12 жителей Рязани получили ранения. В Минздраве уточнили, что семь пострадавших, в том числе четырех детей, госпитализировали — двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые производят беспилотники и комплектующие к ним для ударов по территориям страны. В список попали европейские компании и их украинские филиалы, расположенные в Великобритании, Германии и Дании.

