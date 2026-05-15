Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 15 мая 2026Россия

Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

Минздрав: Семь пострадавших при атаке ВСУ на Рязань госпитализированы
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Семь пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань, госпитализированы — среди них есть четверо детей. О состоянии попавших под удар украинских дронов жителей Рязанской области рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова приводит РИА Новости.

«Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — сообщил Кузнецов.

Он подчеркнул, что для помощи пострадавшим проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok