Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

Семь пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань, госпитализированы — среди них есть четверо детей. О состоянии попавших под удар украинских дронов жителей Рязанской области рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова приводит РИА Новости.

«Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — сообщил Кузнецов.

Он подчеркнул, что для помощи пострадавшим проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.