В разведке сообщили о плане Киева расшатать ситуацию в России

СВР: Киев планирует скупать военные и патриотические Telegram-каналы

Киев планирует скупать военные и патриотические Telegram-каналы с целью расшатывания ситуации в России. О несостоявшихся планах Службы безопасности Украины (СБУ) сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента. В конце апреля этого года Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов», — сообщили в разведке.

Уточняется, что планировалось обращение к администраторам каналов под видом публичных людей и лидеров мнений. СБУ планировала создать ряд фейковых аккаунтов для этого.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин назвал альтернативу дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, у Москвы достаточно потенциала для завершения конфликта военным путем.