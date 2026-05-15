Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 15 мая 2026Бывший СССР

В разведке сообщили о плане Киева расшатать ситуацию в России

СВР: Киев планирует скупать военные и патриотические Telegram-каналы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Киев планирует скупать военные и патриотические Telegram-каналы с целью расшатывания ситуации в России. О несостоявшихся планах Службы безопасности Украины (СБУ) сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента. В конце апреля этого года Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов», — сообщили в разведке.

Уточняется, что планировалось обращение к администраторам каналов под видом публичных людей и лидеров мнений. СБУ планировала создать ряд фейковых аккаунтов для этого.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин назвал альтернативу дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, у Москвы достаточно потенциала для завершения конфликта военным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Получат по полной». В России призвали ответить ударами по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Россиянам пообещали парад кое-чего

    Названо самое выгодное время для отпуска в 2026 году

    Таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой

    В сети обсудили внешность Собчак без макияжа в новом видео

    Россиянин проиграл три миллиона рублей на ставке

    Названы самые травмоопасные для российских туристов страны

    Глава МИД Ирана назвал самую большую проблему переговоров с США

    Вероятность снижения цен на аренду жилья оценили

    Россиянин отправился пешком до Алматы ради дружбы народов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok