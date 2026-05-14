Нарышкин: У РФ есть силы закончить украинский конфликт военным путем

Россия завершит конфликт на Украине военным путем в случае, если дипломатические каналы будут недоступны. Такую альтернативу предложил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем», — подчеркнул он.

Нарышкин напомнил, что в 2026 году Российская армия освободила около 90 больших и малых населенных пунктов.

Россия выступает за решение украинского кризиса при помощи дипломатических каналов. Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник уличил Украину в нежелании заканчивать конфликт мирным путем. По его словам, на это указывает масштабная атака украинских беспилотников и ракет на Россию 5 мая.