00:39, 6 мая 2026

В МИД России уличили Украину в нежелании заканчивать конфликт мирным путем

Мирошник: Атака 5 мая показала нежелание Киева завершать конфликт мирным путем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина не хочет завершать конфликт с Россией мирным путем. На это указывает масштабная атака украинских беспилотников и ракет по России 5 мая, заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, его слова приводят «Известия».

«Несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договоренностей, решению дипломатическим путем», — сказал дипломат.

Он назвал удары по Россией явным вызовом, подчеркнув, что Киев стремится показать полное нежелание мирного урегулирования.

Минобороны ранее сообщало, что 5 мая с 14:00 до 21:00 силы противовоздушной обороны сбили 93 украинских БПЛА над территорией России.

