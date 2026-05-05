21:29, 5 мая 2026Россия

ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов

МО РФ: Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над территорией России
Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили 93 БПЛА в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа уничтожены над десятью областями: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской, а также над Московским регионом, Республикой Адыгея, Крымом, Краснодарским краем, над Азовским и Черным морем.

Ранее стало известно, что за сутки над территорией России сбили 6 крылатых ракет большой дальности и 600 беспилотников самолетного типа, запущенных ВСУ. Под массированный удар попало несколько регионов.

