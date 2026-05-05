ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины в ответ на атаки ВСУ

За сутки над территорией России сбили 6 крылатых ракет большой дальности и 600 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под массированный удар попало несколько регионов.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Россия нанесла групповой удар по Украине в ответ на ночные атаки

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине, сообщив о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. (...) В Павлограде была повреждена линия электропередачи», — заявил он. Также удары зафиксированы в Запорожской, Харьковской и Киевской областях.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. В Минобороны пообещали ответный удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования.

Зеленский высказался об ударах по России

Украинский лидер заявил, что по российским регионам были выпущены новейшие крылатые ракеты «Фламинго». По его словам, они якобы преодолели расстояние в 1500 километров.

Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям Владимир Зеленский президент Украины

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая. В результате ударов пострадали три человека. Сообщалось, что для атаки по Чебоксарам, находящимся в 1000 километров от границы с Украиной, ВСУ могли использовать ракету «Фламинго».