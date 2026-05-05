Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 5 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины в ответ на атаки ВСУ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

За сутки над территорией России сбили 6 крылатых ракет большой дальности и 600 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под массированный удар попало несколько регионов.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Россия нанесла групповой удар по Украине в ответ на ночные атаки

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине, сообщив о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

«В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. (...) В Павлограде была повреждена линия электропередачи», — заявил он. Также удары зафиксированы в Запорожской, Харьковской и Киевской областях.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. В Минобороны пообещали ответный удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования.

Материалы по теме:
«Они должны перестать спать». В России заявили о возмездии за удар дронов ВСУ по Москве. Что может ждать Украину?
«Они должны перестать спать». В России заявили о возмездии за удар дронов ВСУ по Москве. Что может ждать Украину?
4 мая 2026
Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?
Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?
4 мая 2026
Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку
Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку
Сегодня

Зеленский высказался об ударах по России

Украинский лидер заявил, что по российским регионам были выпущены новейшие крылатые ракеты «Фламинго». По его словам, они якобы преодолели расстояние в 1500 километров.

Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая. В результате ударов пострадали три человека. Сообщалось, что для атаки по Чебоксарам, находящимся в 1000 километров от границы с Украиной, ВСУ могли использовать ракету «Фламинго».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Девушка прошлась по Японии в белых носках и показала результат

    Назван самый продаваемый смартфон в мире

    Россиянка вступилась за мужчину в самолете, ударила в челюсть попутчицу и попала на видео

    Рубио и Папа Римский откровенно обсудят Трампа

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на одном из направлений

    Страна НАТО решила создать новую разведслужбу из-за Украины

    Россияне вернулись к считавшимся пережитком прошлого привычкам

    Алсу рассказала об изменениях в жизни после развода

    В российском городе у школьников выявили туберкулез

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok