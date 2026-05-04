Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

Зеленский заявил, что вводит режим перемирия в зоне СВО с полуночи 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил также, что за время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Он добавил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

Президент Украины во время саммита Европейского политического сообщества в Армении пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве.

Украинские дроны могут также прилететь на этом параде Владимир Зеленский Президент Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ заявил, что угрозы Киева не имеют военного смысла и направлены на запугивание населения. Он назвал слова украинского лидера провокациями и призвал не поддаваться панике. При этом парламентарий предупредил, что в случае атаки ответ будет жестким. «Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — подчеркнул он, добавив, что Россия способна нанести «очень серьезный и кратный» удар.

Решение Зеленского связали с давлением со стороны Европы

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что глава Украины объявил перемирие 6 мая, так как его заставили европейские партнеры.

Зеленая вша, которую европейские кукловоды вызвали на корпоратив в Ереване, сначала пообещала «пролет дронов на параде в Москве», а потом, после того как получила звонки от своих «европейских партнеров» — объявила перемирие с 6 мая Александр Дубинский Депутат Верховной Рады

Депутат пояснил, что западные страны надеются спровоцировать эскалацию и последующий ядерный удар по территории Украины до июня. Тогда, по его словам, не нужно будет выдавать Киеву обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро.

Военный корреспондент Юрий Котенок, в свою очередь, отметил, что Киеву было предъявлено очередное так называемое «китайское предупреждение» — новая красная линия. Как отметил журналист, судя по всему, на этот раз сигнал все же возымел действие.

При этом, по данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», желание президента Украины ввести перемирие с Россией за трое суток до Дня Победы, является попыткой выторговать минимум четыре дня прекращения огня. Отмечается, что после этого Киев постарается убедить американского лидера Дональда Трампа, что это является стартом для более длительного перемирия.

Россия объявила перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая

Министерство обороны России ранее заявило, что Москва 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы.

Также известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США согласен с предложением главы РФ.

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что предложение Россией перемирия — жест доброй воли. Однако он подчеркнул, что расслабляться не стоит, так как доверия к киевским властям уже нет.

Нашим вооруженным силам нужно быть начеку, чтобы враг не использовал нашу добрую гуманитарную миссию для своих злобных темных помыслов Виктор Водолацкий Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Парламентарий напомнил об инициативе о пасхальном перемирии, которое Украина согласилась соблюдать, но все же нарушала.