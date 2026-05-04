Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 4 мая 2026Бывший СССР

Военкор сделал заявление о перемирии с Украиной

Военкор Котенок: Киеву вновь сделали «китайское предупреждение»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сделал заявление о перемирии с Украиной.

По его словам, Киеву было предъявлено очередное так называемое «китайское предупреждение» — новая красная линия. Как отметил журналист, судя по всему, на этот раз сигнал все же возымел действие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом Минобороны России объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Литве признали полное разрушение железных дорог

    На Западе заговорили о новой крупной победе Путина

    Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

    Раскрыта причина смерти звезды сериала «Бандитский Петербург»

    Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

    В МИД Украины связали решение Зеленского о перемирии с одной целью

    Рядом с Белым домом произошла стрельба

    В Крыму рассказали о роли украинских беженцев в ЕС

    Макрон похвастался «коллективной тревогой» в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok