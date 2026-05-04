Минобороны России объявило перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая

20:20, 4 мая 2026Россия

Минобороны: Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне СВО
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи и действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат перемирия ко Дню Победы останется прежним и будет предполагать прекращение огня.

