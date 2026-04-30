Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 30 апреля 2026Россия

В Кремле рассказали о формате перемирия ко Дню Победы

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Формат перемирия ко Дню Победы останется прежним и будет предполагать прекращение огня. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Так же, как и предыдущие перемирия. (...) Перемирие есть перемирие. Прекращение огня», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что точный период длительности перемирия пока не определен. По его словам, информация об этом будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Напомним, что предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи и действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok