В Кремле рассказали о формате перемирия ко Дню Победы

Формат перемирия ко Дню Победы останется прежним и будет предполагать прекращение огня. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Так же, как и предыдущие перемирия. (...) Перемирие есть перемирие. Прекращение огня», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что точный период длительности перемирия пока не определен. По его словам, информация об этом будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Напомним, что предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи и действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.