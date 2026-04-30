Зеленский уточнит у США детали предложенного РФ перемирия в День Победы

Президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы. Об этом рассказал его помощник Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — отметил он.

По словам Ушакова, президент США согласен с предложением главы РФ.

Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы объявят дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский дал ответ на предложение перемирия

Лидер Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на поступившее предложение о праздничном перемирии. По его словам, Киев свяжется с командой главы США и выяснит детали российского предложения.

«Выясним, о чем именно речь: о нескольких часах безопасности ради парада в Москве или о чем-то большем», — написал он.

Глава Украины утверждает, что хочет «прекратить огонь в долгосрочной перспективе, гарантировать надежную безопасность для людей и продолжительный мир». По его заверению, Украина готова работать в любом «достойном и эффективном формате» ради этого.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России усомнились в готовности Зеленского к перемирию

Предложение Москвы о перемирии с Киевом на День Победы абсолютно верное, но Украина может его не принять, полагает первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Светлана Журова.

Она назвала удивительным то, что на Украине перестали отмечать День Победы, и заметила, что именно в связи с этим перемирие может остаться без поддержки.

Представляете, для скольких людей, которые там живут, этот день остается святым праздником, потому что их деды воевали, например, некоторые герои живы до сих пор и вспоминают эту войну. Для них ничего не поменялось. Для них те перипетии, которые сейчас происходят, совершенно не связаны с тем, что было тогда, и они не понимают, почему им практически запрещают этот день упомянуть. Светлана Журова первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям

Президент ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина, в свою очередь, считает, что перемирие на 9 Мая в теории возможно, так как в этом заинтересованы обе стороны.

«Для России это День Победы, для Украины — День памяти 8 мая. В таких условиях краткосрочное прекращение огня выглядит реалистичным», — пояснила она.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российское предложение перемирия назвали жестом доброй воли

Предложение Россией перемирия на День Победы — жест доброй воли с российской стороны, но расслабляться не стоит, поскольку доверия к киевским властям уже нет. Так считает первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий напомнил об инициативе о пасхальном перемирии, которое Киев согласился соблюдать, но все же нарушал.

«Наш президент идет на этот гуманный, большой шаг для того, чтобы люди смогли выйти и встретить этот величайший праздник — 81-ю годовщину Победы. (...) Нашим вооруженным силам нужно быть начеку, чтобы враг не использовал нашу добрую гуманитарную миссию для своих злобных темных помыслов», — заявил Водолацкий.

Реакция СМИ на предложение перемирия между РФ и Украиной

AntiDiplomatico написало, что Путин и Трамп раскритиковали позицию Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта. По мнению издания, инициатива о перемирии на 9 мая — признак открытости президента России к урегулированию, и лидер США приветствовал это предложение.

Как подчеркнуло издание, разговор лидеров о важности экономического сотрудничества говорит о том, что диалог между странами остается открытым и имеет решающее значение для глобального баланса сил.

День победы на Украине

В июне 2023 года Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Теперь праздник называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и стал официальным выходным. В этот же день праздник отмечают во многих европейских странах. Это связано с тем, что документ о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по европейскому времени или 9 мая в 00:01 по московскому.

9 мая на Украине стало Днем Европы. Его отмечают в европейских странах с 1950 года. Он приурочен к началу объединения государств Европы и символизирует зарождение Евросоюза.

