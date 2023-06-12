Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он будет официальным выходным.

Ранее Зеленский подписал указ о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Он будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, уничтоживших нацизм.

9 мая на Украине праздновался День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.