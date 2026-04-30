AD: Трамп и Путин во время беседы послали Зеленскому и миру четкий сигнал

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время беседы послали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и миру четкий сигнал. Об этом пишет AntiDiplomatico.

В публикации говорится, что оба лидера раскритиковали позицию Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта. Также отмечается, что среди признаков открытости главы РФ к урегулированию стала инициатива о перемирии на 9 мая. Лидер США приветствовал это предложение.

Издание подчеркнуло, что разговор лидеров о важности экономического сотрудничества свидетельствует о том, что диалог между двумя странами остается открытым и имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы.

