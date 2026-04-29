23:09, 29 апреля 2026Мир

Трамп мог перепутать Украину с Ираном, говоря о военном поражении
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп мог перепутать Украину с Ираном, говоря о военном поражении. На встрече с журналистами политик отвечал на вопрос, какой из конфликтов закончится раньше, трансляцию вел Белый дом.

По мнению американского лидера, возможно, оба конфликта закончатся в одно время.

«Я думаю, Украина, с военной точки зрения они потерпели поражение. Вы не узнаете об этом, если будете читать фейковые новости, но с военной точки зрения их флот, 159 кораблей, каждый корабль под водой», — сказал Трамп.

Мнения о том, что президент путает Украину с Ираном, придерживается в том числе российский военблогер Борис Рожин. «Про корабли это что-то из иранского кейса. Столько кораблей у Украины отродясь не было», — прокомментировал он.

Трамп ранее заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане. Заявление прозвучало после того, как президент США поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

    Последние новости

    Стало известно об истерике Зеленского после слов Вэнса об Украине

    Названы самые популярные ловушки мошенников для туристов

    Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

    «Арсенал» и «Атлетико» благодаря двум пенальти сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ

    «Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов

    В российском регионе произошли взрывы

    В США допустили завершение конфликта на Украине переходом Одессы к России

    У бывшего замминистра транспорта взыскали свыше шести миллиардов рублей

    Внучка Гурченко показала редкое фото из Москвы

    Санду обвинили в госизмене

    Все новости
