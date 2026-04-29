21:34, 29 апреля 2026Мир

Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане. Трансляцию вел Белый дом.

Он также сказал, что конфликт на Украине может закончиться раньше войны США и Израиля с Ираном. По словам политика, Путин хочет найти решение урегулирования на Украине, «и это хорошо».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали схожие оценки поведению лидера Украины, который затягивает конфликт. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

