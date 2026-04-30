11:20, 30 апреля 2026

Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

Зеленский заявил, что уточнит у США идею о перемирии на 9 Мая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина уточнит у США идею о перемирии на 9 Мая, предложенную президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа] и узнать детали российского предложения о краткосрочной тишине», — отмечается в сообщении.

20 апреля Путин и его американский коллега провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. В ходе разговора российский президент заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. По словам его помощника по международным делам Юрия Ушакова, Трамп поддержал это предложение.

В прошлом году Путин объявлял перемирие в зоне специальной военной операции 28 апреля. Прекращение огня продлилось три дня и было связано с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

