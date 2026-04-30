Трамп и Путин поговорили впервые за 51 день. Американский лидер уверен, что сделка по Украине уже близка

Ушаков: Путин и Трамп обсудили конфликты на Украине и в Иране

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 29 апреля провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. Как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

более 1,5 часа продолжался разговор Путина и Трампа

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор состоялся по инициативе России. По его словам, диалог носил деловой характер и был откровенным. В ходе беседы стороны условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников, а кроме конфликтов обсудили и перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

Путин заявил о готовности объявить перемирие в честь Дня Победы

В ходе разговора российский лидер заявил, что готов объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Как подчеркнул Ушаков, Трамп поддержал это предложение.

Позднее американский лидер, выступая перед журналистами, заявил, что сам предложил российскому президенту организовать «небольшое перемирие». По его мнению, Путин может его поддержать.

Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать. Он может объявить что-то на этот счет. Он уже объявил это? Дональд Трамп президент США

Также Трамп заявил Путину, что сделка по Украине уже близка. Глава Белого дома подчеркнул, что важно как можно скорее прекратить боевые действия, и отметил, что готов этому содействовать.

При этом Трамп убежден, что сделка уже могла быть заключена, и Путин был к этому готов, однако, считает американский лидер, «некоторые люди» помешали этому. Он не стал уточнять, кого имеет в виду и каким образом эти люди помешали. Тем не менее, считает президент США, его российский коллега заинтересован в завершении конфликта.

Трамп заявил, что Украина почти потерпела поражение в военном плане, но мог перепутать ее с Ираном

Общаясь с журналистами, американский лидер заявил, что Украина уже почти потерпела поражение в военном плане. Однако не исключено, что Трамп перепутал Украину с Ираном, так как сразу после этого он проиллюстрировал свое высказывание статистикой, которая указывает на то, что он мог подразумевать Исламскую Республику.

В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой Дональд Трамп президент США

По словам Ушакова, стороны также обсудили и украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщил помощник президента России, Путин и Трамп дали схожие оценки поведения Зеленского и украинских властей, которые пытаются затянуть конфликт.

Путин и Трамп обсудили иранский уран

Другой важной темой разговора двух лидеров стала ситуация на Ближнем Востоке. Американский лидер изложил свою оценку конфликта с Ираном, а Путин в свою очередь назвал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Исламской Республики. По его мнению, такой шаг даст шанс переговорам и поспособствует стабилизации обстановки.

Как подчеркнул Ушаков, Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана. Также он добавил, что Россия и дальше будет поддерживать активные контакты с Исламской Республикой, странами Персидского залива, Израилем и США.

Кроме того, стороны обсудили и вопрос обогащения урана в Иране. Президент России выразил заинтересованность и заявил, что хотел бы участвовать в решении этого вопроса, если может как-то помочь. В ответ на это его американский коллега сказал, что предпочел бы, чтобы российский лидер участвовал в прекращении конфликта на Украине.