00:10, 30 апреля 2026Мир

Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему организовать перемирие на Украине. Выступление президента США транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Трамп считает, что президент России может поддержать такое предложение. «У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать», — сказал глава Белого дома, допустив, что вскоре Путин может «что-нибудь объявить».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. В прошлый раз перемирие было объявлено в честь Пасхи. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

