Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — отметил он.

По словам Ушакова, президент США выразил согласие с предложением российского лидера.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.