21:28, 29 апреля 2026Мир

Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным вопрос иранского урана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил иранский уран в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам американского лидера, речь шла о предложении России участвовать в решении вопроса с обогащением урана в Исламской Республике. Трансляция выступления Трампа ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Он [Путин] сказал мне, что хотел бы участвовать в вопросе обогащения [урана в Иране], если он может помочь нам в этом», — поделился Трамп. В ответ на это американский лидер заявил, что предпочел бы, чтобы российский лидер в первую очередь участвовал в прекращении конфликта на Украине.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 29 апреля. Он продолжался более 1,5 часа. В частности, лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине.

