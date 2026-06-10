Пассажир европейского поезда домогался попутчицы со словами «ты волшебная»

DS: Мужчина домогался попутчицы в пассажирском поезде, следовавшем в Лондон

Пассажир домогался попутчицы в европейском поезде, следовавшем по маршруту в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел 3 апреля во время пассажирского рейса из Гастингса в Лондон, однако решение суда по делу огласили 9 июня. 44-летний Дэвид Страуд сел рядом с женщиной, разговаривавшей по телефону со своим партнером, и начал отпускать неуместные комментарии на ее счет, чтобы завязать разговор.

Однако пассажирка игнорировала его, тогда мужчина со словами «ты волшебная» схватил ее за волосы и спросил, можно ли ее поцеловать. «Вы никогда не найдете того, кто будет так же сильно любить ваши волосы, как я», — заявил Страуд.

Его слова услышал через телефон бойфренд пострадавшей и тут же обратился в транспортную полицию. Подозреваемого арестовали на станции «Лондонский мост». Во время заседания суда выяснилось, что до этого инцидента он в течение 22 месяцев следил за другой женщиной и находился под залогом по обвинению в преследовании.

Вину в обоих инцидентах британец признал и избежал тюремного заключения. Его обязали пройти 15-дневный курс реабилитации, отработать 150 часов на общественных работах и носить электронный браслет для контроля за употреблением алкоголя в течение 90 дней.

Ранее пятеро мужчин домогались туристки на улице в Азии. Местные жители напали на 23-летнюю девушку, когда она гуляла по району Побласион, и попытались заставить ее пойти с ними.