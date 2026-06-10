Опубликовавшего нацистский лозунг лидера страны отстранили

El Tempo: Президента Колумбии Петро отстранили от должности до 21 июня

Президента Колумбии Густаво Петро отстранили от должности главы государства сроком до 21 июня. Об этом пишет испанская газета El Tiempo.

В частности, причиной стали президентские выборы в стране. Петро обвинили в незаконном участии в политической агитации после того, как он раскритиковал правую оппозицию в своей речи. Поэтому он был отстранен до проведения второго тура голосования 21 июня.

«Это решение вызвало широкие юридические споры в Колумбии. Эксперты ставят под сомнение законность этой меры, поскольку решение такого масштаба должно приниматься большинством голосов членов этого органа, а в конечном итоге и всей Палатой представителей», — отмечается в материале издания.

8 июня Петро опубликовал в соцсети нацистское приветствие. Он написал «Хайль Гитлер» в ответ на пост газеты El Espectador, в которой продвигался кандидат на пост президента Колумбии от консервативной партии Абелардо де ла Эсприэлла. Сам Петро поддерживает левого кандидата Ивана Сепеду, который может проиграть во втором туре выборов.