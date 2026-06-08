Лидер латиноамериканской страны опубликовал в соцсети нацистское приветствие

Президент Колумбии опубликовал в соцсети нацистское приветствие

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети нацистское приветствие. Пост появился на его странице в X.

Он ответил «Хайль Гитлет» на пост газеты El Espectador, в которой продвигался кандидат на пост президента Колумбии от консервативной партии Абелардо де ла Эсприэлла.

В статье утверждается, что Колумбии нужно меньше риторики и больше «порядка, власти и экономической свободы», чтобы справиться с нестабильностью и преступностью, а де ла Эсприэллу представляет как «хирурга» для этой работы.

МИД Израиля уже отреагировал на эту ситуацию. В ведомстве заявили, что данное сообщение — показатель полной утраты нравственных ориентиров и неизгладимое пятно на наследии колумбийского лидера.

Ранее Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Он подчеркнул, что Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху.