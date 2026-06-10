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18:07, 10 июня 2026Ценности

Бикини со стразами из 90-х вновь стали трендом

Vogue: Бикини со стразами из 1990-х вновь стали трендом летом 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Популярные в 1990-х годах купальники вновь стали трендом летом 2026 года. Материал приводит журнал Vogue.

Речь идет о бикини со стразами, которые в 1994 году представил модельер Карл Лагерфельд, создав коллекцию одежды для бренда Chanel. Манекенщицы на показе дефилировали в данных предметах гардероба неоновых цветов, украшенных искусственными кристаллами.

В настоящее время указанные вещи выпустили марки Gimaguas, Staud и With Jéan. Кроме того, им стали отдавать предпочтение знаменитости, в том числе британская певица Дуа Липа и американская телезвезда Кайли Дженнер.

В июне редакторы журнала Vogue назвали одежду в стиле 1960-х и 1970-х годов, которая стала трендом лета 2026 года.

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