Вероятность продолжения конфликта США и Ирана оценили

Политолог Камкин: Вероятность продолжения конфликта США и Ирана сохраняется

Вероятность продолжения конфликта США и Ирана сохраняется, сложившаяся ситуация чревата всплесками военной активности с обеих сторон, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «близок» к тому, что отдать приказ начать новые атаки по иранским объектам. По его словам, Тегеран пытается «водить Вашингтон за нос в контексте мирных переговоров».

«Вероятность продолжения конфликта есть. Вообще сейчас ситуация подвешенная: ни мира, ни войны. Она чревата периодическими всплесками военной активности с обеих сторон, потому что и для Ирана, и для США ситуация является неурегулированной», — сказал Камкин.

По словам политолога, Трамп сейчас будет обвинять Иран в обмане. При этом на самом деле для Тегерана просто жизненно важно отстоять собственные дипломатические и военные позиции.

Трамп будет вынужден вести такую риторику, что якобы Иран обманывает. Но на самом деле для Ирана просто жизненно важно отстоять свои дипломатические и военные позиции. Поэтому здесь можно прогнозировать череду то затухающих, то разгорающихся конфликтов Александр Камкин старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

Говоря об участии новых стран в конфликте США и Ирана, политолог указал на роль Пакистана, который может выступить в качестве прикрытия воздушного пространства.

«Я не думаю, что будут новые задействованные страны. Разве что, может быть, Пакистан, с учетом его отношений союзных с Саудовской Аравией может выступить в качестве прикрытия воздушного пространства. Недаром перебросили эскадрилью китайских истребителей пакистанской армии. В целом по ситуации, я думаю, до конца года будут вот такие качели», — добавил Камкин.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон задействует все возможности своих Вооруженных сил (ВС), если Иран откажется заключить сделку в «разумные сроки».

При этом Fox News сообщил, что переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа усилить атаки.