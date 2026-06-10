Трамп выступил с угрозой Ирану

Трамп заявил о готовности отдать приказ начать новые атаки электростанций и мостов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что «близок» к тому, что отдать приказ начать новые атаки по иранским объектам. С такой угрозой выступил глава государства в интервью Fox News.

«Я могу продолжить, у них был шанс подписать соглашение и выжить», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, готов ли он отдать приказ военным наносить удары по территории Исламской Республики.

Трамп добавил, что Тегеран пытается «водить Вашингтон за нос в контексте мирных переговоров».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон задействует все возможности своих Вооруженных сил (ВС), если Иран откажется заключить сделку в «разумные сроки».

При этом Fox News сообщил, что переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа усилить атаки.

