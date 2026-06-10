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17:19, 10 июня 2026Силовые структуры

Путин подписал указ об аресте имущества нарушивших закон и уехавших за границу россиян

Подписан закон об аресте имущества уехавших за границу россиян, нарушивших закон
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Путин подписал закон об аресте имущества покинувших страну граждан, совершивших административные правонарушения в отношении интересов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон вступит в силу в сентябре, он предусматривает арест не только имущества, но и денег на банковских счетах граждан, которых привлекают к уголовной ответственности. Помимо дискредитации Вооруженных сил России, в перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли также пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к введению санкций против России и неуплата штрафа за такие правонарушения.

26 мая текущего года закон приняла Госдума России. Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. В пояснениях объяснили, что с началом специальной военной операции выросло число публичных действий, совершенных релокантами и направленных против интересов России.

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