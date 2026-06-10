Способность Украины создать дешевый аналог ракет для Patriot оценили

Академик Кондратьев: За украинской ракетой FirePoint стоят британско-эмиратские технологии

За разработкой более дешевой замены американским ракетам для комплексов Patriot украинской компанией FirePoint стоят иностранные технологии, а реальные характеристики пока не подтверждены, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Он рассказал об этом в интервью «Ленте.ру».

«Первая проблема в том, что Украине не хватает ракет для зенитных комплексов Patriot. Они стоят очень дорого, и борьба с беспилотниками семейства "Герань" такими средствами экономически несовместима», — пояснил специалист.

По его словам, разработки FirePoint во многом опираются на технологии и конструкторские решения британско-эмиратской оборонной группы Milanian Group. Именно она помогает с логистикой электронных компонентов, которые не производятся на Украине. В Великобритании развернуты координационные центры, отвечающие за поставки комплектующих из разных стран НАТО.

«А сама FirePoint — это такая оболочка, которая выдается как чисто украинские разработки. На самом деле дело глубже», — отметил Кондратьев.

Что касается характеристик новой ракеты, основной задачей является резкое снижение стоимости, поэтому она будет сильно отличаться от оригинальных американских ракет. Ее заточат именно под борьбу с дронами. Военный эксперт отметил, что пока на заявленные характеристики смотреть не стоит. Боевое применение покажет, насколько они отличаются от рекламных, заключил он.

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что испытания украинской зенитной ракеты FP-7.x, которая может стать частью системы для перехвата баллистических ракет, прошли успешно. По его словам, тесты перехватчика прошли «довольно успешно».