Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: Трамп изложил Путину свои оценки ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп изложил российскому лидеру Владимиру Путину свою оценку ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», — сказал он.

По словам Ушакова, Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана, а также добавил, что Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался более 1,5 часа. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине.

