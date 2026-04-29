Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 29 апреля 2026Мир

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: Трамп изложил Путину свои оценки ситуации на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Президент США Дональд Трамп изложил российскому лидеру Владимиру Путину свою оценку ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», — сказал он.

По словам Ушакова, Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана, а также добавил, что Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался более 1,5 часа. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok