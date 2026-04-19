Трамп кричал на помощников несколько часов из-за сбитого в Иране истребителя

Президент США Дональд Трамп несколько часов орал на своих помощников после того, как Иран сбил американский истребитель. Об истерике главы государства стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, американский президент очень боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года — тогда иранские студенты захватили посольство США в Иране, взяв в заложники 66 американских дипломатов. В итоге, 3 апреля, узнав об исчезновении двух пилотов с уничтоженного самолета F-15E, Трамп проецировал свой гнев на немногочисленных сотрудников западного крыла Белого дома.

Президент криком требовал немедленно начать поисково-спасательную операцию и возмущался тем, что военным требовалось время для выработки конкретного плана действий. Помощники Трампа получали оперативные сводки, но информировали главу государства только о самых важных моментах, опасаясь того, что его нетерпение навредит операции.

Трампа уличили в отсутствии четких планов

Также Трамп был огорошен тем, что страны Старого света отказались участвовать в его операции. «Европейцы не помогают», — постоянно говорил он в ходе совещания. «Импульсивный стиль президента никогда прежде не подвергался такому испытанию в ходе затяжного военного конфликта. За публичной бравадой Трампа в отношении войны скрываются его собственные страхи», — резюмировали авторы издания.

Кроме того, стало известно, что Трамп отказался от захвата иранского острова Харк, опасаясь огромных потерь среди американских военных. Его уверяли, что наземная операция пройдет успешно и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, но Трамп решил, что американские военные даже в случае удачной высадки на остров оказались бы «легкой добычей» для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На фоне этого стало известно, что большинство американцев усомнились в наличии у Трампа четкого плана действий в войне с Ираном. Только 15 процентов респондентов считают, что президенту удалось достичь своих целей, а 20 процентов опрошенных убеждены, что он никогда их не достигнет. При этом, согласно исследованию, лишь 38 процентов американцев поддерживают удары по Ирану, а доля противников ударов растет даже среди тех, кто голосовал за Трампа на выборах 2024 года.

Трампу посоветовали поменьше говорить

Позднее Трамп оценил ход переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. «Иран не сможет нас шантажировать. У нас идут очень хорошие переговоры. Все складывается очень хорошо», — сказал политик. Он добавил, что у Тегерана «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет лидеров, у них нет ничего». Продолжающийся конфликт он назвал «шалостью» со стороны Ирана, который «поступал так же на протяжении 47 лет». «Иран согласен на все», — подытожил Трамп.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отреагировал на это утверждение Трампа и обвинил его во лжи. «Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — сказал он.

После очередного противоречивого высказывания Трампа советники рекомендовали ему поменьше общаться с прессой, чтобы не допускать импровизаций навроде угроз уничтожить иранскую цивилизацию. Американский лидер какое-то время сдерживался, но вернулся к привычной для себя риторике.