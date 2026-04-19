06:41, 19 апреля 2026Мир

В США раскрыли детали скандала с истерикой Трампа

WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников из-за сбитого Ираном истребителя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников после того, как Иран сбил американский истребитель. Об истерике главы государства стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, американский президент очень боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года — тогда иранские студенты захватили посольство США в Иране, взяв в заложники 66 американских дипломатов.

Трамп потребовал немедленно провести операцию по спасению членов экипажа сбитого истребителя, однако военным потребовалось время для выработки плана действий. Помощники Трампа получали оперативные сводки, но информировали главу государства только о самых важных моментах, опасаясь того, что нетерпение Трампа навредит операции.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Белом доме превратилась в перепалку. «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — приводит Politico слова своего источника.

