Встреча Трампа и Рютте превратилась в поток оскорблений

11:25, 10 апреля 2026

Politico: Встреча Трампа и Рютте состояла из сплошного потока оскорблений
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Встреча президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Белом доме превратилась в перепалку. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — приводит издание слова своего источника. По данным Politico, американский лидер использовал встречу, чтобы выразить недовольство отказом европейских стран поддержать США в конфликте с Ираном.

Ранее стало известно, что Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком Североатлантического альянса, пригрозив наказать те страны НАТО, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку.

По словам чиновников НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.

