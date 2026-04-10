10:32, 10 апреля 2026Мир

Трамп наорал на Рютте

FT: Трамп вышел из себя во время встречи с Рютте и пригрозил наказать НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, пригрозив наказать те страны НАТО, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают США (в контексте военной операции с Ираном — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали собеседники издания.

При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку. По словам чиновников НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.

7 апреля пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из альянса.

    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
