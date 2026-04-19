Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 19 апреля 2026Мир

В США назвали причину отказа Трампа от захвата острова Харк

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от захвата иранского острова Харк, опасаясь огромных потерь среди американских военных. Причину его решения назвало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк. Хотя его уверяли, что миссия пройдет успешно и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными», — указано в статье.

Трамп также опасался, что американские военные даже в случае успешной высадки на остров были бы «легкой добычей», отмечает издание.

Ранее стало известно, что Трамп несколько часов кричал на своих помощников после того, как Иран сбил американский истребитель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cитуация очень сложная». Буданов раскрыл темпы мобилизации украинцев

    США назвали посмешищем из-за решения по российской нефти

    Владелец «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о переговорах с Овечкиным

    ВСУ атаковали Крым

    В США назвали причину отказа Трампа от захвата острова Харк

    Раскрыты тяжелые последствия ракетного удара ВСУ по Таганрогу

    Влияние поражения Орбана на российский туризм в Венгрию описали

    Появились новые подробности о поисках загадочно исчезнувших Усольцевых

    Пойман скрывавшийся 33 года мигрант-убийца

    Мужчину задержали за насилие над почти 200 несовершеннолетними

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok