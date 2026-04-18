В Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

Спикер парламента Ирана Галибаф назвал ложью слова Трампа о переговорах

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф прокомментировал слов президента США Дональда Трампа о переговорах с Тегераном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Галибаф назвал заявления Трампа о переговорах с Ираном ложью и уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым. По его словам, США не сняли блокаду с иранских портов.

«Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана. Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане. Однако официально дата еще не назначена написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

