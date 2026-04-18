Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 18 апреля 2026

В Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп . Фото: Reuters

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф прокомментировал слов президента США Дональда Трампа о переговорах с Тегераном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Галибаф назвал заявления Трампа о переговорах с Ираном ложью и уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым. По его словам, США не сняли блокаду с иранских портов.

«Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана. Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане. Однако официально дата еще не назначена написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok