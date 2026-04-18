22:11, 17 апреля 2026Мир

Стала известна возможная дата переговоров между США и Ираном

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане, однако официально дата еще не назначена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя администрации американского президента.

Источник пояснил, что команда главы Белого дома Дональда Трампа находится в режиме ожидания и готова принять участие в переговорах. WSJ напоминает, что на прошлой неделе уже прошло несколько раундов переговоров, однако добиться прорыва, который позволил бы завершить конфликт, тогда не удалось.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров может состояться 19 апреля в Исламабаде.

