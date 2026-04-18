Стала известна возможная дата переговоров между США и Ираном

WSJ: Переговоры между США и Ираном могут пройти 20 апреля в Пакистане

Новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане, однако официально дата еще не назначена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя администрации американского президента.

Источник пояснил, что команда главы Белого дома Дональда Трампа находится в режиме ожидания и готова принять участие в переговорах. WSJ напоминает, что на прошлой неделе уже прошло несколько раундов переговоров, однако добиться прорыва, который позволил бы завершить конфликт, тогда не удалось.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров может состояться 19 апреля в Исламабаде.