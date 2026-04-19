Советники Трампа дали ему непривычный совет

WSJ: Советники Трампа просят его реже давать интервью

Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему реже давать интервью из-за противоречивых заявлений. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников газеты, ближайшее окружение Трампа неоднократно советовало ему реже общаться с прессой, и какое-то время американский лидер следовал их рекомендации, но затем вернулся к прежней практике.

При этом, как отмечается в материале, Трамп иногда подшучивал над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт, заявляя, что побеседовал с журналистом и сообщил ему важные новости, о которых она узнает позднее из публикации.

Кроме того, по данным издания, некоторые посты президента в соцсетях являются импровизацией. В их числе его публикация в Truth Social с угрозой об «уничтожении иранской цивилизации».

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана на переговорах с США согласились на все.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политики обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде.