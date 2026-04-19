Раскрыто мнение американцев о войне с Ираном

Мир
00:38, 19 апреля 2026Мир

Politico: Большинство американцев не верит в успехи США в войне с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Большинство американцев считают, что у президента страны Дональда Трампа нет четкого плана действий в войне с Ираном. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые приводит издание Politico.

Отмечается, что только пятнадцать процентов респондентов считают, что Трампу удалось достичь своих целей, а 20 процентов опрошенных убеждены, что он никогда их не достигнет. При этом, согласно исследованию, лишь 38 процентов американцев поддерживают удары по Ирану.

«Большинство респондентов считают, что война с Ираном не отвечает интересам американского народа, а значительная часть все еще не уверена, что Трамп имеет четкие цели, в том числе значительную часть его сторонников на выборах 2024 года», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Иран на переговорах с США «согласен на все». Он также назвал продолжающийся конфликт «шалостью» со стороны Тегерана, который «поступал так же на протяжении 47 лет».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

