Трамп оценил переговоры с Ираном

Трамп назвал переговоры с Ираном очень хорошими

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном идут «очень хорошо». Такой оценкой, как передает The Wall Street Journal, поделился президент США Дональд Трамп.

«Иран не сможет нас шантажировать. У нас идут очень хорошие переговоры. Все складывается очень хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил, что у Тегерана «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет лидеров, у них нет ничего». Продолжающийся конфликт он назвал «шалостью» со стороны Ирана, который «поступал так же на протяжении 47 лет».

«Никто никогда с ними не сражался, — продолжил Трамп. — А мы с ними справились».

Ранее в России назвали цель операции США в Иране. По словам министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, у Вашингтона не было плана «уничтожить цивилизацию».